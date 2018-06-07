Аграрии спрогнозировали потери урожая зерновых от засухи

По результатам проведенного среди аграриев опроса, больше всего пострадали пшеница и ячмень.

Аграрии южных, центральных и восточных областей отмечают, что из-за засушливой погоды они могут потерять до 50% урожая зерновых.

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Об этом сообщила пресс-служба общественной организации Всеукраинский аграрный совет, ссылаясь на опрос владельцев предприятий, которые в нее входят.

"Аграрии южных, центральных и восточных областей жалуются на засуху и прогнозируют потери до 50% урожая зерновых. В частности, больше всего жалоб поступило от сельхозпроизводителей Херсонской, Одесской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской и Винницкой областей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по результатам опроса, больше всего пострадали пшеница и ячмень.

"Последний дождь в нашем районе прошел 2-3 недели назад. Он был очень слабым, промочил почву не более чем на 2-3 см. Это единственный дождь, который у нас был с самой зимы", - отметил директор частного агропромышленного предприятия (ПАП) "Людмила" (Хмельницкая область) Николай Гурский.

Он добавил, что потери его хозяйства по пшенице достигнут до 30%, сои - около 20%.

В то же время, директор фермерского хозяйства "Щедрая Усадьба-М" (Хмельницкая область) Александр Бондарь прогнозирует, что если в ближайшее время не пройдут затяжные дожди, он может потерять около 40% урожая пшеницы и 50% сои.

"В нашем районе дождей практически не было с того самого времени, как сошел снег. При этом даже если дождь пойдет, это уже не исправит ситуацию. Растение уже не в той стадии развития, они слабенькие", - отметил он.

Директор ООО "Терра" (Днепропетровская область) Александр Дорошенко отметил, что потери урожая на его предприятии также могут достичь 50%.

"Если и в дальнейшем не будет дождей, мы можем потерять до 50% урожая. Больше всего пострадали пшеница и ячмень. Подсолнечник и кукуруза - меньше, в этих культурах еще есть небольшой запас влаги. Но, учитывая погодные капризы, неизвестно, что будет дальше. Последний дождь в нашем районе наблюдался 8-9 мая и был он очень незначительным", - сказал директор предприятия.

ВАР отмечает, что, по словам сельхозпроизводителей, точные суммы убытков можно будет считать уже ближе к моменту сбора урожая.

Как сообщал УНИАН, эксперты прогнозировали рост урожая зерновых в Украине в 2018-2019 МГ на 3% - до 61,85 миллиона тонн. Положительный прогноз был обусловлен использованием аграриями новых технологий, семян-гибридов, орошения и благоприятными погодными условиями.

По информации заместителя министра аграрной политики и продовольствия Елены Ковалевой, потери урожая пшеницы из-за изменений климата за последние три года составили более 4%, кукурузы – 5,5%.