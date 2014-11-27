Лукашенко угрожает России ответить на запрет белорусских продуктов

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко крайне резко отреагировал на ограничение поставок белорусского продовольствия со стороны России, сообщает Прайм.

"Поведение российских властей не просто удивляет, а удручает. Если не будет нормализована торговля между двумя странами в нарушение Таможенных соглашений, мы вынуждены будем реагировать", - сказал он.

По его словам, "сегодня складывается впечатление, что на примере Беларуси в очередной раз, то взявшись за газовую, то за нефтяную трубу, а сейчас и за продовольственный вопрос, хотят показать кому-то или всему миру, проучить кого-то".

Читайте такжеЛукашенко рассказал о туалетной бумаге в российской колбасе, попутно похвалив своюКак сообщал УНИАН, Россия с 26 ноября 2014 года ввела временные ограничения на поставку почти всего мяса из Беларуси.

Также, Россельхознадзор с 24 ноября ужесточил условия транзита растительной продукции из Беларуси из-за подозрения на контрабанду из "запрещенных" европейских стран.

С этого дня перемещение такой продукции разрешено исключительно через пункты пропуска на государственной границе РФ.