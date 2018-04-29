Жизнь после аннексии: как агрохолдингам работается в Крыму

«Крымские «власти» решили национализировать…», «Компания прекращает работу в Крыму», «Холдинг намерен отстаивать в международных судах свое право на крымские активы» - такими заголовками с марта текущего года пестрят новостные ленты украинских СМИ. После того, как Россия аннексировала Крым, заниматься бизнесом на полуострове стало весьма рискованно.

С марта «власти» полуострова национализировали около 150 предприятий разных форм собственности. Под «горячую руку» крымских самозванцев попало и немало производителей продуктов питания. К примеру, в первой половине ноября «Государственный совет Крыма» принял решение о национализации компании «Крымхлеб» и Симферопольского комбината хлебопродуктов, входящих в состав одного из крупнейших переработчиков сельхозпродукции в Украине - группу Lauffer Александра Лещинского.

Официальная причина - необходимость «сохранить стратегически важные объекты и продовольственную безопасность Крыма». Как в таких условиях удается работать украинским сельхозкомпаниям на поднявшем российский флаг полуострове, УНИАН выяснял у топ-менеджеров трех крупных агрохолдингов – «Укрлендфарминга», KSG Agrо и «Мироновского хлебопродукта» (МХП). Проблемы, с которыми они столкнулись в Крыму, – беспредел местных властей, бездействие правоохранительных органов, нехватка воды для орошения – усложнили работу не только им, но и десяткам других компаний, вне зависимости от размера земельного банка и годового оборота.

Укрлендфарминг. Игра не стоит свеч

О том, что такое угроза национализации по-крымски, руководство агрохолдинга «Укрлендфарминг», крупнейшего по размеру земельного банка в Украине, знает не понаслышке. В августе марионеточные власти полуострова решили выкупить птицефабрику «Южная-Холдинг», принадлежащую «Укрлендфармингу», якобы для того, чтобы возобновить на ней производство. Идею принудительного выкупа в холдинге тогда называли попыткой экспроприации и пригрозили международными судебными разбирательствами, если крымское правительство не укротит свои аппетиты.

По словам заместителя генерального директора «Укрлендфарминга» Игоря Петрашко, после этого разговоры о национализации «Южная-Холдинг», а также еще одного животноводческого актива холдинга в Крыму - компании «Птицефабрика» прекратились. Но в настоящее время производство на обоих предприятиях не возобновлено.

«С точки зрения убытков – мы потеряли большой рынок, потеряли летний сезон, когда за счет туристов были хорошие прибыли. Напрямую мы убытки не считали, но однозначно они есть», - сказал Петрашко в комментарии УНИАН.

Справедливости ради стоит отметить, что птицеводческие активы в Крыму «Укрлендфарминг» в последнее время использовал не очень активно. Так, «Птицефабрика» прекратила производственную деятельность еще в 2013 году. Но «Южная-Холдинг» работала до февраля текущего года, вплоть до завершения на ней производственного цикла. Начинать новый цикл и завозить на фабрику птицу, учитывая российское нашествие на полуостров, холдинг не стал, поэтому ее работа была остановлена.

Однако кроме двух птицефабрик «Укрлендфармингу» в Крыму принадлежит целый агрокластер, который простаивает после аннексии Россией полуострова.

«У нас там довольно много всего - 13 тыс. га, которые в основном засевались рисом, завод по переработке риса, сельхозтехника, дистрибьюторские центры. Там был полноценный бизнес. Конечно, это все пропало. Мы сейчас не ведем там бизнес-деятельность», - рассказал Петрашко.

В следующем году проводить посевную кампанию на крымских полях «Укрлендфарминг» не планирует, поэтому активно вывозит свою сельскохозяйственную технику с полуострова. Причем не только из-за поведения крымских «властей», но из-за проблем с водообеспечением полуострова – без орошения заниматься растениеводством в Крыму смысла нет.

«Очевидно, что в следующем году мы ничего сеять в Крыму не будем. Даже если будут какие-то гарантии со стороны «властей». Мы потеряли активы, потеряли инвестиции, которые были туда вложены», - констатирует Петрашко.

В то же время продавать активы в Крыму «Укрлендфарминг» не спешит, хотя, по словам Петрашко, с предложениями об их покупке в компанию обращаются часто. Но отдавать за бесценок крымские предприятия, которые по расчетам владельца холдинга Олега Бахматюка стоят 150-200 млн долл., «Укрлендфарминг» не хочет.

«Мы в переговоры о продаже не входим. Бизнес в Крыму законсервирован, пусть в таком виде и стоит», - резюмирует Петрашко.

KSG Agrо. С глаз долой – из сердца вон

В отличие от «Укрлендфарминга», агрохолдинг KSG Agrо Сергея Касьянова свои крымские активы продал бы с радостью. Во-первых, компания испытывает финансовые трудности и с целью оптимизации затрат и снижения долговой нагрузки планирует до конца 2015 года сократить земельный банк, отказавшись в том числе и от 28 тыс. га в Крыму. Во-вторых, ознакомившись с новыми порядками на полуострове, KSG Agrо счел работу там просто невозможной.

«Наши активы в Республике Крым заблокированы. Понимая, что в таких условиях нормальная деятельность в Крыму невозможна, KSG Agro с целью минимизации убытков начала переговоры о продаже своих крымских активов. Они проводились с рядом крымских и потенциальных российских инвесторов. На данный момент, эти переговоры не привели к успеху», - рассказал УНИАН председатель совета директоров холдинга Сергей Касьянов.

Впрочем, в успешность таких переговоров Касьянов не верил изначально. По его словам, никто из крупных или даже средних российских предпринимателей не будет покупать бизнес в Крыму, потому что «рисков там больше, чем возможной выгоды».

И Касьянов знает, о чем говорит. В настоящее время KSG Agro практически не имеет доступа к земельному банку, сельхозтехнике, выращенному урожаю, объектам инфраструктуры своих крымских предприятий.

«Говоря языком закона, в отношении крымских активов совершены преступные действия, связанные с захватом сельскохозяйственной техники, собранного урожая, а также блокированием земельного банка на крымской территории. В этой связи руководители крымских предприятий холдинга неоднократно обращались в правоохранительные органы Республики Крым, однако на сегодняшний день реакции на эти обращения не наблюдается», - рассказал УНИАН директор компании «Агротрейд», «дочки» KSG Agro, Александр Лисовой.

По его словам, после аннексии, крымские предприятия холдинга пережили множество нападок со стороны местных властей. К примеру, в октябре вооруженные люди, представившиеся должностными лицами специального подразделения Совета Министров Республики Крым, вывели за территорию «Агротрейда» представителей лизинговой компании «ОТП Лизинг», которые должны были проинспектировать предоставленную сельхозпредприятию технику.

«В июне более десяти вооруженных людей на нескольких автомобилях проникли на территорию компании «Агротрейд». Неизвестные с оружием в руках захватили имущественный комплекс компании, выставили вооруженную охрану, заставив рабочий персонал покинуть свои рабочие места, тем самым фактически полностью заблокировав ведение хозяйственной деятельности предприятия», - рассказывает Лисовой об особенностях крымского «самоуправления».

И таких историй у него много, а объединяет их отсутствие какой-либо реакции со стороны правоохранительных органов. В этой связи KSG Agro приняла решение отстаивать права на свое имущество в аннексированном Россией Крыму в международных судебных инстанциях. Компания уже подготовила обращения в Европейский суд по правам человека и юрисдикцию суда в Вашингтоне.

В целом, по оценкам специалистов KSG Agro, из-за аннексии Крыма компания потеряла 10 млн долл.

«Эта сумма, в частности, включает убытки, связанные с несобранным урожаем, потерей зданий, инфраструктуры, сельскохозяйственной техники, современных систем капельного орошения и прочего. Вывоз из Крыма выращенной продукции, как и другого имущества, оказался невозможен», - сетует Касьянов.

МХП. Ложка меда в бочке дегтя

Впрочем, закрыть свои предприятия и уйти из Крыма решают не все. К примеру, агрохолдинг Юрия Косюка «Мироновский хлебопродукт» (МХП), которому на полуострове принадлежит сельскохозяйственный комплекс с немалым поголовьем крупного рогатого скота и свиней, мясокомбинат, птицефабрика и фруктовая компания, учится работать в новых условиях и замораживать крымские активы не планирует. Более того, холдинг уже находится в процессе перерегистрации предприятий в Крыму согласно российскому законодательству.

«Я не могу сказать, что что-то сильно изменилось, и в Крыму стало совсем все плохо. Есть и определенные преимущества. Если мы говорим про птицу, то мы и раньше ее продавали на местном рынке, а сейчас она стоит дороже, потому что в России цены выше», - отметила в комментарии УНИАН финансовый директор МХП Виктория Капелюшная.

По ее словам, нынешний год на аннексированном полуострове был для компании непростым, но не столько по причине политического переворота, сколько из-за проблем с поставками воды в Крым для орошения.

«Проблемы с водой в совокупности с отсутствием нормального количества осадков сказались на нашем растениеводческом бизнесе, это очень серьезно отразилось на нашем фруктовом бизнесе», - сетует Капелюшная.

Доставляет МХП хлопот и перманентное закрытие новосозданной границы между Украиной и Крымом. Несмотря на то, что продукцию, кроме фруктов, с крымских фабрик холдинг на украинский рынок не везет, с материка на полуостров компания завозит комбикорм.

«Мы не видим экономической целесообразности поставлять что-то из Крыма в Украину, тем более что теперь нужно платить импортный НДС. Но мы осуществляем поставки комбикорма из Украины, поэтому возникают проблемы с таможней, очередью», - рассказывает Капелюшная. Но тут же добавляет – компания постепенно привыкает к новой обстановке и никаких сверхсложностей пока для себя не видит. А на вопрос о том, как МХП планирует в дальнейшем развивать крымские активы, Капелюшная ответила крайне лаконично: «Мы будем смотреть по ситуации».

Эта статья - продолжение цикла публикаций УНИАН о крымских предприятиях: как они приспосабливаются к работе в условиях российской оккупации.

Яна Брензей (УНИАН)