В Киевской области задержали владельцев агрохолдинга за создание птичьего могильника (фото)

Вследствие систематического нарушения норм законодательства по охране природной среды должностными лицами агрохолдинга окружающей среде нанесен вред на сумму более 200 миллионов гривень.

Национальной полицией Украины выявлены многочисленные факты нарушения правил экологической безопасности и санитарных норм одним из крупнейших аграрных холдингов на территории Киевской области, который занимается разведением домашней птицы и производством мясных продуктов.

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Об этом сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины

Согласно украинскому законодательству остатки забитой птицы должны храниться на специальных площадках, оборудованных для предотвращения их попадания в почву и водные объекты.

"С целью экономии средств на проведение указанных мероприятий собственники «куриного» бизнеса организовали утилизацию отходов путем их захоронения на земельных участках, а также создания стихийных свалок, так называемых могильников.

Такой способ переработки несет большую угрозу для санитарно-эпидемиологического благополучия и здоровья жителей окружающих сел, поскольку опасные соединения, образующиеся от разложения останков птицы, попадают в землю и грунтовые воды", - говорится в сообщении.

Согласно информации, после обнаружения посреди поля нескольких свалок с остатками птицы и получения огласки среди общественности фигуранты якобы начали уничтожать отходы. На самом же деле выкапывали ров и засыпали остатки песком, после чего разравнивали землю.

Кроме того, выявлены факты системного сверхнормативного выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух и использования водных ресурсов на производстве без соответствующего разрешения.

"В рамках производства установлены организаторы и участники преступления, связанного как с организацией и деятельностью указанного бизнеса, так и с урегулированием вопросов с контролирующими органами.

В то время как владельцы «куриного» бизнеса получают сверхприбыли, жители нескольких сел страдают, окружающая среда загрязняется и погибает, а государство несет многомиллионные убытки. Такое загрязнение земель, вод и атмосферного воздуха может привести не только к массовому заболеванию населения, но и к экологической катастрофе", - отметили в ГПУ.

Так, в результате систематического нарушения норм законодательства об охране природной среды должностными лицами агрохолдинга окружающей среде нанесен вред на сумму более 200 миллионов гривен.

С целью прекращения этой противоправной деятельности правоохранители провели мероприятия по задержанию ее организаторов.

Кроме того, проведено 14 санкционированных судом обысков в помещениях агрохолдинга, контролирующих организациях, по месту жительства задействованных в преступной деятельности лиц, а также проведен осмотр птичьих могильников и осуществлены заборы грунта и воды для проведения экспертиз.

По результатам проведенных мероприятий задержаны владельцы агрохолдинга и руководитель структурного подразделения.

Им сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 ст. 236 (нарушение правил экологической безопасности), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр).

Подозреваемые задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения.

Как сообщает "Стоп коррупции", речь идет об ООО "Агромарс" (ТМ "Гавриловские курчата").