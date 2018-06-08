В Киевской области задержали владельцев агрохолдинга за создание птичьего могильника (фото)
Национальной полицией Украины выявлены многочисленные факты нарушения правил экологической безопасности и санитарных норм одним из крупнейших аграрных холдингов на территории Киевской области, который занимается разведением домашней птицы и производством мясных продуктов.
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Об этом сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины
Согласно украинскому законодательству остатки забитой птицы должны храниться на специальных площадках, оборудованных для предотвращения их попадания в почву и водные объекты.
"С целью экономии средств на проведение указанных мероприятий собственники «куриного» бизнеса организовали утилизацию отходов путем их захоронения на земельных участках, а также создания стихийных свалок, так называемых могильников.
Такой способ переработки несет большую угрозу для санитарно-эпидемиологического благополучия и здоровья жителей окружающих сел, поскольку опасные соединения, образующиеся от разложения останков птицы, попадают в землю и грунтовые воды", - говорится в сообщении.
Согласно информации, после обнаружения посреди поля нескольких свалок с остатками птицы и получения огласки среди общественности фигуранты якобы начали уничтожать отходы. На самом же деле выкапывали ров и засыпали остатки песком, после чего разравнивали землю.
Кроме того, выявлены факты системного сверхнормативного выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух и использования водных ресурсов на производстве без соответствующего разрешения.
"В рамках производства установлены организаторы и участники преступления, связанного как с организацией и деятельностью указанного бизнеса, так и с урегулированием вопросов с контролирующими органами.
В то время как владельцы «куриного» бизнеса получают сверхприбыли, жители нескольких сел страдают, окружающая среда загрязняется и погибает, а государство несет многомиллионные убытки. Такое загрязнение земель, вод и атмосферного воздуха может привести не только к массовому заболеванию населения, но и к экологической катастрофе", - отметили в ГПУ.
Так, в результате систематического нарушения норм законодательства об охране природной среды должностными лицами агрохолдинга окружающей среде нанесен вред на сумму более 200 миллионов гривен.
С целью прекращения этой противоправной деятельности правоохранители провели мероприятия по задержанию ее организаторов.
Кроме того, проведено 14 санкционированных судом обысков в помещениях агрохолдинга, контролирующих организациях, по месту жительства задействованных в преступной деятельности лиц, а также проведен осмотр птичьих могильников и осуществлены заборы грунта и воды для проведения экспертиз.
По результатам проведенных мероприятий задержаны владельцы агрохолдинга и руководитель структурного подразделения.
Им сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 ст. 236 (нарушение правил экологической безопасности), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр).
Подозреваемые задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения.
Как сообщает "Стоп коррупции", речь идет об ООО "Агромарс" (ТМ "Гавриловские курчата").