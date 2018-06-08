Треть объединенных общин уже получили земли сельхозназначения

Передача земель начата в феврале по решению Кабинета министров.

Треть территориальных общин уже получили земли сельхозназначения в рамках решения Кабмина о передаче земель за пределами населенных пунктов в управление территориальным общинам.

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Об этом сообщила пресс-служба Госгеокадастра.

Согласно сообщению, земли получили 248 территориальных общин, что составляет треть от всего количества, которые, согласно плану, должны получить земли. В Украине созданы 665 общин, которые, по предварительным данным, должны получить около 759 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности. Эти цифры будут увеличиваться.

Как отметила пресс-служба, только 6 июня 199 территориальных общин получили 360 тыс га земель, а ранее сельхозземли получили еще 49 общин.

Госгеокадастр начал процесс передачи земель с 1 февраля 2018 года. В течение первой недели 99% территориальных общин подписали меморандумы с Госгеокадастром.

«Мы полностью укладываемся в план-график передачи и даже опережаем его, - цитирует пресс-служба Госгеокадастра первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Максима Мартынюка. - В декабре процесс будет завершен и в 2019 год объединенные территориальные общины войдут, опираясь на мощный дополнительный ресурс, который смогут использовать на благо общества».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в январе этого года принял решение о передаче земель за пределами населенных пунктов в управление территориальных общин от Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр)». Полномочия местных советов по распоряжению землей были ограничены территорией населенных пунктов согласно Земельному кодексу, принятому в 2002 году. В 2012 году полномочия по распоряжению всеми сельхозземлями госсобственности получило Государственное агентство земельных ресурсов (теперь Госгеокадастр).