Создан механизм по противодействию криминализации одной из основных статей украинского экспорта

Так, в каждом регионе создаются специальные рабочие группы в составе руководителей ключевых подразделений ГФС и таможни, которые в круглосуточном режиме должны отслеживать таможенное оформление экспортных операций с грецкими орехами, проверять СПД на предмет фиктивности, достоверности контрактной информации и соблюдения налогового и валютного законодательства. Если на протяжении 4-х часов с момента начала таможенного оформления, проверкой не выявлено правонарушений со стороны компаний-экспортеров, то таможенники не имеют права задерживать груз и обязаны его пропустить. Не реже чем 2 раза в неделю, соответствующая информация от рабочих групп в обобщенном виде должна предоставляться руководству ГФС Украины – об этом сообщил первый замглавы ГФС Украины Владимир Хоменко на своей странице в Facebook.

С одной стороны, подобные меры направлены на устранение наиболее распространенных злоупотреблений в этом сегменте внешнеэкономической деятельности. Речь идет об использовании фиктивных СПД, невозврате валютной выручки, занижении контрактной стоимости товара, неуплате налога на доходы физлиц и налога на прибыль. А с другой стороны, данные меры должны раз и навсегда ликвидировать практику коррупционных поборов с этого бизнеса.

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По словам В.Хоменко, Украина является одним из крупнейших мировых экспортеров грецких орехов. В 2014-2015 маркетинговом году ожидается, что будет экспортировано около 55 тыс. тонн или 2500-3000 фур грецких орехов. Однако криминализация сопровождает этот бизнес по всей цепочке, оборачивается многомиллионными суммами злоупотреблений и убытков бюджету. Ежегодно, только от неуплаты налога на доходы физлиц, наносится ущерб бюджету в районе 100 млн грн. Порядка 150-200 млн грн составляют ориентировочные убытки от минимизации налога на прибыль. Кроме того, по уже сложившейся традиции, т.н. «таможенные посредники» за прохождение одной фуры с орехами, взымали 10-15 тыс. дол. незаконных поборов.

Наше предложение легальным экспортерам орехов предельно просто и понятно. Во-первых, честно платите налог на доходы физлиц и не используйте фиктивные справки по форме №3ДФ для легализации прихода товара. Во-вторых, не занижайте контрактную стоимость товара и не платите никаких взяток так называемым «посредникам» между бизнесом и властью. В-третьих, не используйте фиктивные СПД для проведения экспортных операций и возвращайте валютную выручку в Украину. В обмен на добросовестность с вашей стороны ГФС и таможня гарантируют законность, объективность и порядочность при оформлении и прохождении экспортных процедур, со своей стороны – заявил В.Хоменко.

Напомним, в прошлом году УНИАН сообщал, что Турция повысила пошлины на импорт грецких орехов из Украины.