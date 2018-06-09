Суд арестовал владельцев "Гавриловских курчат", подозреваемых в создании птичьего могильника

Суд арестовал владельцев агрохолдинга на 2 месяца с возможностью выйти под залог в 80-90 миллионов гривень.

Печерский районный суд в пятницу вечером, 9 июня, избрал меру пресечения владельцам и руководителю структурного подразделения одного из крупнейших агрохолдингов Украины ООО "Комплекс-Агромарс", который выпускает курятину под маркой "Гаврилівські курчата".

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Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на странице в Twitter.

По ее словам, одному из владельцев агрохолдинга Марине Сигал избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 90 млн грн.

Руководителя структурного подразделения арестовали на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 84 млн грн.

Также, Печерский райсуд избрал владельцу агрохолдинга Евгению Сигалу меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 80 млн грн.

Ранее УНИАН сообщал, что Национальной полицией Украины разоблачены многочисленные факты нарушения правил экологической безопасности и санитарных норм одним из крупнейших аграрных холдингов на территории Киевской области, который занимается разведением домашней птицы и производством мясных продуктов. В частности, владельцы «куриного» бизнеса организовали утилизацию отходов путем их захоронения на земельных участках, а также создание стихийных свалок, так называемых могильников.