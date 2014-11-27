Почти 30% россиян из-за дефицита и роста цен уже запаслись гречкой

Об этом свидетельствуют данные ноябрьского опроса "Левада-Центра".

Из них 8% решили запастись гречкой, потому что заметили рост цен на нее, 7% - потому что делают так всегда, 6% - потому что все вокруг говорят о том, что скоро цена на гречку вырастет, 5% - потому что гречка начинает исчезать с полок в магазине, 4% купили гречку, последовав примеру родственников.

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Опрос проведен 21 – 24 ноября 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что россияне начинают паниковать из-за дефицита и роста цен на гречку.

Осенью в России выросли цены не только на гречку, но и на другие продукты питания. У Путина утверждают, что рост цен на продукты на российском рынке не имеет ничего общего с запретом импорта продуктов из США и ЕС, а связан с обычным подорожанием кормов. В это же время, в СМИ появились сообщения, что рост цен на гречку заставит российскую власть распродавать ее запасы.