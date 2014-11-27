Главой Минагропрода может стать директор одного из агрохолдингов Украины

Об этом УНИАН сообщил источник, знакомый с ходом коалиционных переговоров.

«Алекс Лисситса будет выдвинут на должность министра аграрной политики», - сказал он, уточнив, что президент «Украинской аграрной конфедерации» Леонид Козаченко, за назначение которого главой Минагропрода выступал премьер-министр Арсений Яценюк, от претензий на министерский портфель отказался.

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В разговоре с УНИАН Лисситса отказался комментировать информацию о его возможном назначении на должность министра аграрной политики.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 ноября, состоялось первое заседание Верховной Рады VIII созыва. Спикером парламента был избран Владимир Гройсман, премьер-министром депутаты переизбрали Арсения Яценюка. Голосование за новый состав правительства запланировано на 2 декабря.

Справка УНИАН. Алекс Лисситса родился 23 апреля 1974 года в Черниговской области. Окончил Берлинский университет имени Гумбольдта (Германия) по специальности «Сельское хозяйство и садоводство», а также Национальный аграрный университет Украины по специальности «Экономика предприятия». В 2007 года основал ассоциацию «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ). В 2012 году Лисситса был избран неисполнительным директором «Индустриальной молочной компании», а в мае 2013 года – назначен генеральным директором холдинга.