Узбекистан остается основным импортером украинского сахара — в мае купил 72%

Также, 11% поставок было осуществлено в Великобританию, 5% - в Азербайджан, 4% - в Молдову.

В мае текущего года отечественные производители поставили на внешние рынки 54 тыс. тонн сахара, что на 29% больше, чем в предыдущем месяце, сообщила пресс-служба ассоциации сахаропроизводителей «Укрцукор».

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«Основным импортером украинского сахара в мае снова стал Узбекистан - 72%. Также, 11% поставок было осуществлено в Великобританию, 5% - в Азербайджан, 4% - в Молдову», - процитировала пресс-служба руководителя аналитического отдела ассоциации «Укрцукор» Руслану Бутыло.

Также сообщается, что за девять месяцев 2017/2018 МГ (МГ, сентябрь 2017 – август 2018) экспортировано 433,3 тыс. тонн сахара, что на 36% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Как сообщал УНИАН, в апреле Украина экспортировала 41,8 тыс. тонн сахара, что на 12% меньше, чем в марте.

По данным ассоциации "Укрцукор", Украина за 2017 календарный год экспортировала 598,7 тыс. тонн сахара на сумму 279,9 млн долл., что на 29% больше, чем годом ранее (465,6 тыс. тонн).

Крупнейшими импортерами прошлого года стали Шри-Ланка - 69,03 тыс. тонн, Турция - 49,1 тыс. тонн, Азербайджан - 44,9 тыс. тонн, Судан - 40,0 тыс. тонн, Ливия - 39,9 тыс. тонн, в то время как годом ранее основными странами-покупателями были Шри-Ланка, Грузия, Тунис, Румыния и Египет.