Птичий могильник на Киевщине: "Гавриловские курчата" ждет новая проверка

Госпродпотребслужба готовит новую проверку птицекомплекса «Агромарс» по жалобе жителей сел Вышгородского района. Ранее служба уже штрафовала агрохолдинг за нарушение санитарных норм.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей готовит новую проверку предприятий агрохолдинга «Агромарс», руководителей которого накануне арестовал Печерский суд и установил меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 80 млн грн и 90 млн грн соответственно.

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Об этом сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы в ответ на запрос УНИАН, добавив, что такая проверка будет проведена в ответ на жалобу жителей сел Вышгородского района.

«07.06.2018 в Главное управление в сопровождении регистрационно-контрольной карточки Киевской ОГА поступила коллективная жалоба жителей сел Вышгородского района о нарушении их прав субъектом хозяйствования – филиалом «Гавриловский птицеводческий комплекс» ООО «Комплекс Агромарс», - сообщили в пресс-службе, отметив, что ведомство обязано рассмотреть эту жалобу, согласно решению заместителя председателя Киевской ОГА.

При этом, согласно сообщению, ранее Госпродпотребслужба фиксировала нарушение предприятием норм законодательства об охране природной среды, и штрафовала его на 73,6 тыс грн, но суд отменил наложение этого штрафа. Госпродтребслужба намерена добиваться выплаты штрафа предприятием.

Также было отмечено, что предприятие выполняло все предписания Госпродпотребслужбы во время проведения проверок.

«28.03.2018 государственными инспекторами Главного управления, непосредственно во время выезда на урочище «Каланча» было проверено состояние удаления побочных продуктов. Во время визуального осмотра было установлено наличие незначительного количества органических остатков, которые с виду напоминают курпомет. Также имеется определенное количество остатков куриных костей», - говорится в сообщении.

Что касается загрязнения окружающей среды, то в службе отметили, что они направили обращение в Киевский областной лабораторный центр МОЗ Украины относительно проведения лабораторных исследований атмосферного воздуха, питьевой воды, почвы на границе санитарно-защитной зоны предприятия и жилой застройки с. Гавриловка на соответствие требованиям таких документов как «Государственные санитарные правила планирования и застройки населенных пунктов», «Предельно допустимые концентрации химических и биологических факторов в атмосферном воздухе населенных мест», «Гигиенические требования к воде питьевой предназначенной для потребления человеком», но ответ еще не поступил.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Печерский районный суд избрал меры пресечения владельцам и руководителю структурного подразделения одного из крупнейших агрохолдингов Украины ООО "Комплекс-Агромарс", который выпускает курятину под торговой маркой "Гавриловские цыплята", подозреваемых в загрязнении окружающей среды.

Одному из владельцев агрохолдинга Марине Сигал избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 90 млн грн.

Другому владельцу агрохолдинга Евгению Сигалу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 80 млн грн.

Руководителя структурного подразделения предприятия арестовали на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 84 млн грн.

Справка УНИАН. "Агромарс" – один из крупнейших производителей мяса птицы в Украине (ТМ "Гавриловские курчата"), владельцами которого являются Евгений и Марина Сигал.

Он является вертикально интегрированный холдинг с замкнутым циклом производства, что позволяет контролировать все этапы бизнеса от выращивания зерновых культур, производства комбикормов, выращивания племенной и бройлерной птицы, до переработки мяса и его реализации через собственную франчайзинговую сеть.

Структура ООО "Комплекс "Агромарс" также включает: Броварской и Кагарлыкский филиалы, "Бориспольский экспериментальный комбикормовый завод", "Киевский комбикормовый завод", "Кагарлыкский элеватор" и "Курганский бройлер".

Главное производство холдинга находится в Гавриловке (Вышгородский р-н Киевской обл.)