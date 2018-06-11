Китай изучает возможность импорта украинской черешни

Миссия КНР по оценке системы государственного контроля за производством черешни будет работать в Украине с 11 по 15 июня.

Китайская Народная Республика изучает возможности импорта украинской черешни в рамках миссии КНР по оценке системы государственного контроля за производством черешни, которая будет работать в Украине с 11 по 15 июня.

Читайте такжеУрожай фруктов и ягод в Украине может вырасти на 30% - эксперт

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"11 июня 2018 года в Украине начала работу миссия Китайской Народной Республики по оценке системы государственного контроля за производством черешни", - говорится в сообщении.

Ожидается, что во время работы миссии КНР в Украине будет сделан анализ фитосанитарного риска украинской черешни при экспорте в КНР и отработан проект протокола фитосанитарных требований на экспорт этой продукции на китайский рынок.

Также представители КНР планируют посетить Запорожскую, Херсонскую и Днепропетровскую области, где ознакомятся с особенностями выращивания, хранения, пакетирования черешни и фиторсанитарными процедурами, которые осуществляются территориальными органами Госпродпотребслужбы при проведении контроля в рамках формирования экспортных партий черешни.

Как сообщила заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева, сейчас украинские фрукты и ягоды поставляются в более чем 30 стран мира, в том числе в страны ЕС, и спрос на них постоянно растет. Это свидетельствует о признании украинской продукции международными партнерами, о высоких стандартах ее производства и доверии к системе госконтроля за производством продуктов садоводства в Украине.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, Китай, наряду с Индией, Нидерландами, Египтом и Испанией, входит в пятерку стран-лидеров, которые в 2017 году приобрели украинской аграрной и пищевой продукции на более чем 1 миллиард долларов.

По данным ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", украинские предприятия в 2016 году экспортировали в Китай сельскохозяйственной продукции на 1,02 миллиарда долларов, что в 12 раз превышает показатель 2012 года (85,7 миллиона долларов). При этом, по сравнению с 2015 годом, экспорт украинской сельхозпродукции в Китай сократился на 17,3%.