Россия разрушила керченскую рыболовную промышленность

Объемы вылова хамсы, по словам директора рыболовецкого хозяйства «Белая Русь» Александра Горбачевского, упали на 90% по сравнению с прошлым годом, и с четырех керченских предприятий, занимающихся промыслом хамсы в море сегодня выходят лишь два: «Белая Русь» и рыбколхоз «1 мая», сообщает Крим.Реалії.

«У нас с трех судов работает только одно. Привозит всего пять-семь тонн, а раньше было 25-30, и то, чтобы она не давилась и имела товарный вид», - рассказали рыбопромышленники.

Читайте такжеКерченская переправа снова не работаетМестные рыбаки не могут выйти на российский рынок, зато крымский активно осваивает российский магнат Атанов.

"Попробуйте зайти на российский рынок, так там везде Атанов. Его и сюда пустили. Продает свою красную рыбу, горбушу, кету, не знаю, где он ее берет. А хамсу отдает бесплатно, как довесок. Посмотрите на симферопольский рынок, разве так можно!.. Почему в России все ниши заняты, и мы не можем пробиться на российский рынок, а правительство Крыма разрешило сюда зайти Атанову и наших рыбаков поставить на колени?", - возмущается Горбачевский.

Доведенные до отчаяния рыболовы угрожают возвращением на украинский рынок.

"Я лично вернусь на украинский рынок! Как другие - я не знаю, но я лично вернусь. А как я буду это делать, это секрет. Но другим, я уверен на тысячу процентов, никому не дадут вернуться туда", - поделился рыбопромышленник.

Рыбаки не исключают, что рыболовную отрасль в Крыму уничтожают намеренно, чтобы потом "кто-то с большими деньгами мог купить все за бесценок".