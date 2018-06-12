Подешевели продукты питания: НБУ объяснил, благодаря чему замедлился рост цен

Национальный банк ожидает постепенного снижения потребительской инфляции до 8,9% на конец года.

Национальный банк Украины объясняет замедление инфляции в мае до 11,7% с 13,1% в апреле значительным снижением цен на продукты питания.

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Об этом говорится в комментарии на сайте НБУ.

«Снижение инфляции в годовом выражении было ожидаемым, а ее майский показатель оказался несколько ниже траектории прогноза Национального банка… Это произошло, в основном, благодаря стремительному замедлению роста цен на продукты питания. Кроме того, не так быстро, как в апреле, росли административно регулируемые цены из-за замедления роста цен на табачные изделия и умеренно, чем в прошлом году, повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги», - говорится в сообщении.

НБУ отметил, что постепенно исчерпывается действие временных факторов предложения, которые вызвали превышение фактических показателей потребительской инфляции во второй половине 2017 года и в первые месяцы текущего года.

«Это происходит вследствие как более благоприятных погодных условий в этом году по сравнению с весенними заморозками в прошлом году, так и расширением предложения импортной продукции», - говорится в сообщении.

В то же время, регулятор отметил, что, как и в предыдущие месяцы, сохраняется давление на цены со стороны дальнейшего роста производственных расходов, в частности на оплату труда, а также быстрого восстановления потребительского спроса.

«Учитывая постепенное исчерпание временных факторов предложения и достаточно жесткие монетарные условия, Национальный банк ожидает дальнейшего постепенного снижения потребительской инфляции в соответствии с прогнозом (8,9% на конец 2018 года) и ее возвращение в целевой диапазон в середине 2019 года", - отмечается в комментарии.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в мае 2018 года в годовом выражении - по сравнению с маем 2017 года - составила 11,7%, замедлившись после 13,1% в в апреле.

По сравнению с предыдущим месяцем, потребительские цены в Украине в мае 2018 года выросли на 0%, к декабрю 2017 года – на 4,4%.