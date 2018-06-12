Украина экспортировала яиц на $34 миллиона

Основными импортерами украинских яиц в этот период были ОАЭ, Ирак и Катар.

Украинские аграрии за январь-май 2018 года экспортировали 36,76 тысячи тонн яиц на сумму 34,12 миллиона долларов, говорится в таможенной статистике, опубликованной на сайте Государственной фискальной службы (ГФС).

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Сообщается, что основными импортерами украинских яиц за указанный период были ОАЭ – на сумму 12,47 миллиона долларов, Ирак – 6,41 миллиона долларов и Катар - на 3,54 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, согласно данным ГФС, украинские аграрии в 2017 году экспортировали 88,6 тысячи тонн яиц на сумму 68,6 миллиона долларов.