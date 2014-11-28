Казахстан отказался поддерживать запрет Россией белорусских продуктов

Министерство сельского хозяйства Казахстана не желает участвовать в трехсторонних переговорах о запрете транзита через РФ продуктов "санкционной" группы из Беларуси без досмотра на российских пунктах пропуска.

Как пишет ТАСС, об этом сообщила пресс-секретарь Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) Юлия Трофимова.

"Казахстан не принимает нашу систему (контроля) и не намерен участвовать в переговорах подобного формата. Мы расцениваем эту позицию как нежелание идти навстречу", - отметила она.

Россельхознадзор считает, что вопрос контроля транзитных отправлений из Беларуси через территорию РФ в Казахстан и другие страны должен быть решен в трехстороннем формате на уровне Таможенного союза. "На будущей неделе мы встречаемся с нашими белорусскими коллегами и искренне надеемся, что казахские коллеги не останутся в стороне", - резюмировала Трофимова.

По информации Россельхознадзора, фуры под видом транзита в Казахстан через Беаруси и Россию на самом деле разгружаются на территории РФ. Специалисты службы считают, что факт существования схем нелегального ввоза продуктов "санкционной" группы в РФ подтверждает резкий рост поставок этих товаров из стран ЕС, Норвегии, Канады, Австралии и США в Беларусь.

Читайте такжеЛукашенко угрожает России ответить на запрет белорусских продуктовСогласно данным ФТС РФ, импорт Беларуси продуктов "санкционной группы" вырос на 80% до 354,6 тыс тонн за период с начала действия продэмбарго России до октября 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.

К тому же, с сентября 2014 года Россельхознадзор начал систематически обнаруживать нарушения требований к безопасности мяса, мясной и молочной продукции, поступивших из Беларуси в Россию.

На фоне этих факторов ведомство приняло решение с 30 ноября запретить транзит продуктов "санкционной" группы из Беларусь через Россию в третьи страны без досмотра на российских пунктах пропуска, а также ограничить с 24 и 26 ноября ввоз товаров ряда мясных и молочных предприятий Беларуси.

Свое несогласие с принятыми Россельхознадзором мерами 25 ноября высказала ЕЭК. По словам министра ЕЭК по промышленности и АПК Сергея Сидорского, они "не соответствуют целям функционирования Таможенного союза".

Александр Лукашенко в свою очередь заявил, что Беларусь будет вынуждена реагировать на ограничение поставок мяса, мясной и молочной продукции из республики, введенные Россельхознадзором, если торговля между двумя странами не будет нормализована. Он считает, что "поведение российских властей (запрет) не просто удивляет, а удручает".