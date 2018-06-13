Страны Евросоюза стали покупать больше украинской аграрной продукции

Украина в январе-апреле увеличила внешнеторговый оборот аграрной продукции со странами ЕС на 14%.

Украина в январе-апреле этого года увеличила внешнеторговый оборот аграрными и пищевыми товарами со странами ЕС на 14%, до 2,8 млрд долл.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на заместителя министра по вопросам евроинтеграции Ольгу Трофимцеву.

«За январь-апрель 2018 года внешнеторговый оборот аграрными и пищевыми товарами между Украиной и странами Европейского Союза увеличился почти на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,8 млрд долл. При этом аграрный экспорт в страны ЕС за это время вырос на 145 млн долл по сравнению с 2017 годом и составил 1,9 млрд долл», - говорится в сообщении.

По словам Ольги Трофимцевой, наибольшим спросом у европейских потребителей пользуются такие украинские продукты как зерновые злаки, их экспорт в ЕС за данный период составил 749,5 млн долл., масло – 370,9 млн долл., семена масличных культур – 194,3 млн долл., остатки и отходы пищевой промышленности – 177,2 млн долл., мясо и пищевые субпродукты домашней птицы – 76,4 млн долл.

Заместитель Министра добавила, что почти в полном объеме остаются неиспользованными импортные тарифные квоты на чеснок (494,9 тонн), овес (3476,9 тонн), сахар (18121,35 тонн), другой сахар (12720 тонн), грибы (500 тонн), продукция из обработанного молока (1992 тонн), сахарные сиропы (2000 тонн) и другие.

«Отмечу, что еще не полностью использованы дополнительные квоты по принципу «первый пришел - первый обслуживаешься» на такие товары как: виноградный сок, овес, мед, ячменная крупа, обработанные томаты. Также не исчерпаны дополнительные квоты по принципу «лицензирование» на ячмень и ячменную муку, яйца, альбумины и молоко», - рассказала Ольга Трофимцева.

По словам заместителя министра, общий украинский аграрный и пищевой экспорт во все страны мира за 4 месяца 2018 составил почти 6 млрд долл, значительную долю в товарной структуре экспорта занимают зерновые культуры - 37%, растительные масла - 26,1% и семена масличных культур - 9%.

Как сообщал УНИАН, экспорт украинских аграрных и пищевых товаров в 2017 году составил более 17,9 млрд долл. По данным Минагропрода, тройку лидеров экспорта украинских аграрных и пищевых товаров возглавляют зерновые культуры с долей 36,2%, второе место занимают растительные масла - 25,1% и третье - семена масличных культур с долей в структуре 11,3%.