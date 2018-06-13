Украинских фермеров обязали платить ЕСВ

Кабмин внес членов фермерских хозяйств в перечень плательщиков единого социального взноса.

Кабинет министров дополнил перечень плательщиков единого социального взноса (ЕСВ) новой категорией – членами фермерского хозяйства, если они не подлежат страхованию на других основаниях.

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Согласно сообщению пресс-службы министерства социальной политики, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Министерство отметило, что данное решение позволит распределять единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, уплачиваемый новой категорией плательщиков - членами фермерского хозяйства, на все виды социального страхования.

Как сообщал УНИАН, поступления единого социального взноса в январе-мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 28,1%, или на 19 млрд грн - до 86,6 млрд грн.