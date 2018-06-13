Минагропрод ожидает урожая зерновых на уровне 60 миллионов тонн

Сбор урожая в этом году начался раньше, чем в среднем за последние годы.

Предварительный прогноз урожая зерновых и зернобобовых культур в 2018 году остается на уровне 60 млн тонн.

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Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.

«Релевантные прогнозы урожайности будут доступны еще не скоро, однако, исходя из текущего состояния посевов и близкой к идеальной перезимовки озимых культур, мы сохраняем прогноз урожая на уровне 60 млн тонн», - сообщил Мартынюк.

Также он отметил, что в этом году сбор урожая начался раньше, чем в среднем за последние годы.

Как сообщал УНИАН, аграрии 12 июня начали уборку ранних зерновых и уже намолотили 14,7 тыс. тонн зерна с 5,1 тыс. га. Средняя урожайность составляет 29,1 ц/га.

Эксперты прогнозируют рост урожая зерновых в Украине в 2018-2019 МГ на 3% - до 61,85 млн тонн.

Согласно данным Государственной службы статистики, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 7,3% по сравнению с 2016 годом, и составил 61,3 млн тонн.