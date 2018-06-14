В Украине снова может подорожать алкоголь

В предыдущий раз цены на алкоголь поднимались в августе прошлого года.

Министерство экономического развития и торговли Украины предлагает повысить минимальные оптово-отпускные и розничные цены на отдельные виды алкогольных напитков.

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Об этом говорится в пояснительной записке к соответствующему проекту постановления на сайте министерства.

Проект предполагает повышение цен на водку и ликеро-водочные изделия на 12,4-19,6%, виски, ром и джин - на 12%, коньяк (бренди) - на 6,6-9,5%, вина - на 4,5-13,5%.

Необходимость повышения цен в Минэкономразвития объяснили ростом составляющих цены на алкоголь из-за подорожания компонентов производства: спирта, тары, комплектующих.

«Поэтому на сегодняшний день размер минимальных цен не соответствует реальным затратам на производство и реализацию алкогольных напитков и нуждается в корректировке», - считают в министерстве.

МЭРТ отмечает, что базой расчетов послужили данные о стоимости производства за второе полугодие 2017 года, включая материальные, общепроизводственные, административные и финансовые расходы производителей.

Также в министерстве напомнили, что в 2018 году ставки акцизного налога на коньяк повышены на 20% - со 105,80 грн до 126,96 грн за 1 литр 100% спирта.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в августе 2017 года принял решение повысить минимальные оптово-отпускные и розничные цены на отдельные виды алкогольных напитков.

В частности, розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия были повышены на 14,00-19,41%; виски, ром и джин - на 6,5-6,6%; коньяк (бренди) - на 12,3-29,1%; вина с добавлением спирта, игристые - на 7,1-13,3%.