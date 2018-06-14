Украинские аграрии готовятся внедрить три сотни проектов на 35 миллиардов гривень

Основным средством финансирования остаются собственные средства предприятий, их доля составляет 74%.

Украинские аграрии по состоянию на 1 апреля 2018 года готовят к внедрению 333 инвестиционных проекта, что на 9,5% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, на общую сумму 34,9 миллиарда гривень.

Читайте такжеМинагропрод ожидает урожая зерновых на уровне 60 миллионов тонн

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

"По информации структурных подразделений по вопросам агропромышленного развития облгосадминистраций, по состоянию на 1.04.2018 в регионах продолжается подготовка и внедрение 333 инвестиционных проектов на общую сумму более 34,9 миллиарда гривень, что на 29 проектов больше соответствующего периода прошлого года", - сказано в предоставленном министерством отчете.

Также в отчете указано, что основным средством финансирования остаются собственные средства предприятий, их доля составляет 74%.

Больше всего проектов готовится в Черкасской, Полтавской, Винницкой и Львовской областях.

Как сообщал УНИАН, по итогам января-марта 2018 года инвестиции в сельское хозяйство, охоту и предоставление связанных с ними услуг составили 10,5 миллиарда гривень, что на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, инвестиции в производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий составили 4,5 миллиарда гривень, что на 56% больше, чем в январе-марте 2017 года. В январе-марте этого года в агропромышленном комплексе было освоено 15,2 миллиарда гривень капитальных инвестиций, что составляет 17,1% их общегосударственного объема.