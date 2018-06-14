Товарооборот агропродукцией между Украиной и Германией вырос почти на 50%

Экспорт за этот период составил 88,2 миллиона долларов, а импорт – 150,8 миллиона долларов.

Товарооборот аграрными и пищевыми товарами между Украиной и Германией в январе-апреле 2018 года вырос на 49%, или на 79,6 миллиона долларов, до 239,039 миллиона долларов.

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Об этом сообщила на своей странице в социальной сети Facebook заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева.

"По результатам января-апреля 2018 года товарооборот аграрными и пищевыми товарами составил 239 миллионов долларов (рост на 79,6 миллиона долларов по сравнению с 2017 годом", - говорится в сообщении. Отмечается, что экспорт за этот период составил 88,2 миллиона долларов, а импорт – 150,8 миллиона долларов.

По словам замминистра, основными товарами экспорта в январе-апреле стали семена масличных культур - 22,3 миллиона долларов, зерновые злаки - 12,2 миллиона долларов, соки - 7,9 миллиона долларов, мед - 9,5 миллиона долларов, мясо и субпродукты - 11,9 миллиона долларов и другие.

При этом импортировали из ФРГ какао-бобы и шоколад - 12,6 миллиона долларов, шрот и другое - 15,2 миллиона долларов, табак и изделия из него - 14,5 миллиона долларов, рыба – 9,3 миллиона долларов, живые животные - 6,6 миллиона долларов и другие товары на сумму 25,6 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году Германия вошла в ТОП-5 торговых партнеров Украины в ЕС. Кроме Германии в этом списке были такие страны, как Нидерланды, Испания, Польша и Италия. По итогам 2017 года, внешнеторговый оборот аграрной и пищевой продукцией между Украиной и странами Европы увеличился на 30,8%, или на 1,9 миллиарда долларов и составил 8,1 миллиарда долларов.

Общая выручка от экспорта украинской аграрной продукции в 2017 году увеличилась на 16,3% по сравнению с 2016 годом и составила более 17,9 миллиарда долларов.