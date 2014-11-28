Производство сахара в Украине выросло почти в 2 раза

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Ранее министерство прогнозировало рост объемов производства сахара в стране в 2014/2015 МГ до 1,7 млн тонн с 1,2 млн тонн в предыдущем сезоне.

Переработкой сахарной свеклы, по состоянию на 28 ноября, занимались 36 заводов, которые переработали 12,6 млн тонн сахарной свеклы.

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В министерстве также сообщили, что свекла уже убрана на площади 328 тыс. га (99% от прогноза), накопано 15,2 млн тонн этой культуры. Средняя урожайность свеклы составила 463 ц/га против 403 ц/га годом ранее.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году Украина засеяла сахарной свеклой более 330 тыс. га, урожай этой культуры ожидается на уровне 15 млн тонн. В этом сезоне переработка сахарной свеклы идет ускоренными темпами из-за того, что производители опасаются проблем с поставками газа на их предприятия.

Напомним, украинские аграрии по состоянию на 30 сентября произвели 419,2 тыс. тонн сахара, что в шесть раз больше, чем на аналогичную дату прошлого года, и составляло 25% от прогнозируемого объема производства.