Треть сельхозземель в Украине обрабатывают агрохолдинги

За последние 5 лет общий земельный банк в обработке агрохолдингами возрос с 5,6 миллиона га до 5,9 миллиона га.

В Украине 29% земель сельскохозяйственного назначения обрабатывают агрохолдинги.

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Об этом сообщил Украинский клуб аграрного бизнеса со ссылкой на соответствующее исследование.

"Доля сельхозземель в пользовании агрохолдингов составила в прошлом году 29% от всех сельхозпредприятий, тогда как в 2012 году этот показатель составлял 25%", - говорится в сообщении.

Как отмечает УКАБ, за последние 5 лет общий земельный банк в обработке агрохолдингами возрос с 5,6 миллиона га до 5,9 млн га в 2017 году, увеличение сельхозугодий в пользовании этой категорией сельхозпредприятий составило 6,3%.

По состоянию на 2017 год больше всего агрохолдингов было сконцентрировано в Киевской, Черниговской и Полтавской областях, в то время как меньше всего - в Закарпатской, Луганской и Черновицкой областях.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2017 года в Украине в очередной раз был продлен мораторий на продажу сельхозземель до 2019 года. Мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения действует в Украине с 2001 года.