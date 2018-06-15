Украина удвоила экспорт рапса

С начала маркетингового года было экспортировано более 4,8 миллиона тонн масличных культур.

С начала текущего маркетингового года (МГ, июль 2017 – июнь 2018) Украина экспортировала 2,1 миллиона тонн рапса, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Как сообщается, с начала маркетингового года было экспортировано более 4,8 миллиона тонн масличных культур, в том числе рапса – 2,1 миллиона тонн, сои - более чем 2,7 миллиона тонн.

Согласно сообщению, за аналогичный период прошлого маркетингового года экспорт масличных составил 3,9 миллиона тонн (в том числе рапса - 1 миллион тонн, сои - более 2,9 миллиона тонн).

Как сообщал УНИАН, 7 декабря 2017 года Верховная Рада проголосовала за отмену бюджетного возмещения НДС при экспорте масличных культур (сои, рапса и подсолнечника) с 1 марта 2018 года, что возмутило украинских фермеров.

21 декабря 2017 года Верховная Рада Украины отсрочила введение нормы, предусматривающей отмену бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость при экспорте рапса, до 1 января 2020 года, при экспорте сои – до 1 сентября 2018 года.

22 мая Рада приняла закон №7403-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно некоторых вопросов налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по вывозу за пределы таможенной территории Украины масличных культур", согласно которому разрешила возврат НДС при экспорте масличных только крупным агрохолдингам.