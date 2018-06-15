Украинский аграрный экспорт вырос на 49% – Гройсман

Премьер отметил, что агропромышленный комплекс растет, и Украина может вырабатывать агропромышленной продукции в 2 раза больше.

Экспорт украинской аграрной продукции в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 49%.

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Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на слова премьер-министра Украины Владимира Гройсмана во время рабочей поездки по Тернопольской области.

«В первом квартале экономика Украины выросла на 3,1%, произошел 49-процентный рост экспорта агропродукции. Это означает, что на мировых рынках ждут нашу продукцию. И мы также должны создавать добавленную стоимость», - сказал глава правительства.

В общении с журналистами, которое транслировалось на странице премьера в Facebook, Гройсман отметил, что агропромышленный комплекс растет, и он убежден в том, что Украина может вырабатывать агропромышленной продукции в 2 раза больше, чем сейчас.

«Самое главное - очень важно не только вырастить пшеницу и продать ее на мировых рынках, нужно ее переработать и чем глубже эта переработка, тем лучше. То есть, если мы перерабатываем пшеницу в муку, это делают украинские руки и добавленная стоимость устанавливается на этой цепочке, и люди больше получают заработной платы», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, выручка от экспорта украинской аграрной продукции в 2017 году увеличилась на 16,3% по сравнению с 2016 годом и составила более 17,9 млрд долл.