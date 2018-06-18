Украинские аграрии получат почти 7 миллионов дотаций на телят

Дотация будет выплачена 3,5 тысячам фермеров за содержание более 6 тысяч телят.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины начислило фермерам 6,7 миллиона гривень дотации за выращивание молодняка крупного рогатого скота.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

"Министерство аграрной политики и продовольствия Украины осуществило начисления дотаций физическим лицам за выращивание молодняка крупного рогатого скота в сумме 6,7 миллиона гривень. Указанные средства направлены в подразделения облгосадминистраций по вопросам АПК для выплаты держателям телят", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба, дотация будет выплачена 3,5 тысячи фермеров за содержание более 6 тысяч телят. В частности, за содержание молодняка КРС до 5-месячного возраста начислено 562,8 тысячи гривень за 1,8 тысячи голов; до 9-месячного возраста - 2,8 миллиона гривень за 2,8 тысячи голов; до 13-месячного возраста - 3,3 миллиона гривень за 1,3 тысячи голов.

Также Минагропрод начислил 259,2 миллиона гривень за содержание коров.

Как сообщал УНИАН, в августе 2017 года Минагропрод инициировал увеличение суммы господдержки украинских фермерских хозяйств в 2018 году до 1 миллиарда гривень с 65 миллионов гривень.

Согласно планам министерства, часть средств должна пойти на поддержку роста поголовья скота, закупку молодняка крупного и мелкого рогатого скота, часть - направлена в строительство животноводческих ферм. Кроме этого, значительная часть средств должна пойти на частичную компенсацию стоимости приобретенного перерабатывающего оборудования.

В феврале 2018 года Кабмин утвердил программу поддержки аграрного сектора, предусматривающую выделение дотаций в размере 6,3 миллиарда гривень. Из этой суммы 4 миллиарда предусмотрены на поддержку животноводства, а остальные средства – на компенсацию стоимости сельхозтехники, поддержку фермерства и садоводства.