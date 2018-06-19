В Украине 15% земель страдают от засухи

По данным «Укргидрометцентра», прошедшие на большей части Украины дожди сократили площадь страдающих от засухи земель до 15% с 30%.

Прошедшие на большей части Украины дожди благоприятно повлияли на уже сформированный урожай и сократили площадь страдающих от засухи земель до 10%-15% с 25%-30%.

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Об этом сообщила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко в комментарии УНИАН.

«По моей субъективной оценке, от засухи страдает 10-15%», - сказала Адаменко, добавив, что до дождей от засухи страдало 25-30%.

Также она отметила, что от отсутствия влаги страдают южные области Украины, тогда как западные и центральные получили достаточное количество осадков. Среди всех южных областей от сильной засухи страдает Запорожская область и некоторые районы Херсонской, тогда как в большинстве юго-восточных областей наблюдается умеренная засуха.

Однако сильных потерь урожая ожидать не стоит. По словам Адаменко, в этом году рекордного урожая не будет, но он будет не меньше, чем в среднем за последние пять лет.

«В отдельных хозяйствах могут быть потери до 15-20% в зависимости от культуры. На сегодняшний день мы говорим о том урожае, который уже сформирован. Это ранние зерновые колосовые - озимые, яровой ячмень» - добавила она.

Как сообщал УНИАН, ранее аграрии некоторых районов южных, центральных и восточных областей отмечали, что из-за засушливой погоды они могут потерять до 50% урожая зерновых.

По информации заместителя министра аграрной политики и продовольствия Елены Ковалевой, потери урожая пшеницы из-за изменений климата за последние три года составили более 4%, кукурузы – 5,5%.