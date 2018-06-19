Аграрии отчитались о сборе ранних зерновых

Аграрии к 19 июня намолотили 281 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность зерновых составляет 32,6 ц/га.

Украинские аграрии начали уборку ранних зерновых и по состоянию на 19 июня уже намолотили 281 тыс. тонн зерна с площади 86 тыс. га.

Читайте такжеВ Украине 15% земель страдают от засухи

Как сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, средняя урожайность зерновых составляет 32,6 ц/га.

В частности, аграрии собрали 10 тыс. тонн озимой пшеницы с площади 4 тыс. га при урожайности 26,2 ц/га; озимого ячменя - 268 тыс. тонн с 81 тыс. га при урожайности 33,0 ц/га.

Аграрии также собрали 2 тыс. тонн гороха - с площади 1 тыс. га при урожайности 22,7 ц/га.

Также в Запорожской, Одесской и Херсонской областях начали сбор озимого рапса, которого намолочено 6 тыс. тонн с площади 3 тыс. га при урожайности 17,4 ц/га.

Как сообщал УНИАН, эксперты прогнозировали рост урожая зерновых в Украине в 2018-2019 МГ на 3% - до 61,85 млн тонн. Положительный прогноз был обусловлен использованием аграриями новых технологий, семян-гибридов, орошения и благоприятными погодными условиями.