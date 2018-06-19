Владельцы "Гавриловских курчат", которых обвиняют в создании птичьего могильника, вышли под залог в 5 миллионов

В начале июня в Киевской области задержали владельцев и руководителя структурного подразделения одного из крупнейших агрохолдингов Украины ООО "Комплекс-Агромарс".

Апелляционный суд Киева отменил постановление Печерского райсуда столицы об избрании меры пресечения владельцам и руководителю подразделения ООО "Комплекс-Агромарс", выпускающего курятину под торговой маркой "Гаврилівські курчата", и уменьшил им новые размеры залогов в 5 млн грн каждому.

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Об этом УНИАН сообщили в юридической компании Equity.

Так, владельцам и руководителю подразделения предприятия, задержанным по подозрению в загрязнении окружающей среды в Киевской области, были избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения денежных залогов, соответственно, в 90 млн грн, 84 млн грн и 80 млн грн.

Апелляционный суд назначил им залоги в размере по 5 млн грн каждому.

В компании сообщили, что сейчас владельцы агрохолдинга и чиновник освобождены под залоги.

Как сообщал УНИАН, 8 июня в ГПУ сообщили, что на Киевщине правоохранители задержали владельцев агрохолдинга по подозрению в устройстве птичьего могильника и загрязнении окружающей среды. Вследствие систематического нарушения норм законодательства об охране природной среды должностными лицами агрохолдинга причинен ущерб на сумму свыше 200 млн грн.

Задержанным было сообщено о подозрении по: ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 ст. 236 (нарушение правил экологической безопасности), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины.

9 июня Печерский райсуд Киева избрал меры пресечения владельцам и руководителю структурного подразделения одного из крупнейших агрохолдингов Украины ООО "Комплекс-Агромарс", который выпускает курятину под торговой маркой "Гаврилівські курчата".

Одному из владельцев агрохолдинга Марине Сигал избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 90 млн грн.

Другому владельцу агрохолдинга Евгению Сигалу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 80 млн грн.

Руководителю подразделения предприятия была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 84 млн грн.