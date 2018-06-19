Засуха не повлияет на урожай зерновых - Минагропрод (видео)

По словам замминистра, серьезного снижения урожайности зерновых не ожидается благодаря успешной зимовке озимых и запасам весенней влаги.

Министерство аграрной политики и продовольствия подтверждает ранее озвученный прогноз урожая на уровне 60 миллионов тонн, несмотря на засушливую погоду в ряде областей Украины.

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"С начала апреля на территории Украины наблюдались случаи засухи, однако июньские осадки стабилизировали ситуацию и вывели большинство областей из зоны риска. Несмотря на то, что некоторые области на юге и востоке страны остаются без осадков, прогноз урожая остается на уровне прошлого - в формате "60 миллионов тонн +", - говорится в сообщении пресс-службы Минагропрода.

В пресс-службе отметили, что, по словам первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка, учитывая успешную зимовку озимых и запасы весенней влаги, которые положительно повлияли на начало уборочной кампании, серьезного снижения урожайности зерновых не ожидается.

Как сообщал УНИАН, 18 июня начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко сообщила, что благодаря недавним дождям площадь земель сельскохозяйственного назначения, страдающих от засухи, уменьшилась с 30% до 15%. Однако, по ее словам, урожай озимой пшеницы в этом году может снизиться из-за засушливой погоды на 8-10%.