Хлеб в Украине подорожал на 18%
10:21, 20 июня 2018Агро
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Цена на макаронные изделия выросла на 9,8%.
В Украине подорожал хлеб / фото УНИАН
Цена на хлеб в Украине в январе-мае 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 18,4%, сообщает Государственная служба статистики.
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Отмечается, что цена на макаронные изделия выросла на 9,8%.
Как сообщал УНИАН, согласно данным Госстата, хлеб и хлебопродукты за 2017 год выросли в цене на 8,4%.
Инфляция в Украине в мае 2018 года в годовом выражении - по сравнению с маем 2017 года - составила 11,7%, замедлившись после 13,1% в в апреле.
По сравнению с предыдущим месяцем, потребительские цены в Украине в мае 2018 года выросли на 0%, к декабрю 2017 года – на 4,4%.
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