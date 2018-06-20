Хлеб в Украине подорожал на 18%

Цена на макаронные изделия выросла на 9,8%.

Цена на хлеб в Украине в январе-мае 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 18,4%, сообщает Государственная служба статистики.

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Отмечается, что цена на макаронные изделия выросла на 9,8%.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Госстата, хлеб и хлебопродукты за 2017 год выросли в цене на 8,4%.

Инфляция в Украине в мае 2018 года в годовом выражении - по сравнению с маем 2017 года - составила 11,7%, замедлившись после 13,1% в в апреле.

По сравнению с предыдущим месяцем, потребительские цены в Украине в мае 2018 года выросли на 0%, к декабрю 2017 года – на 4,4%.