Цены на «молочку» в Украине выросли почти на четверть
11:14, 20 июня 2018Агро
132 0
Больше всего подорожали яйца - на 61,4%.
Цены на молоко, сыр и яйца выросли на 23,7% / фото УНИАН
Цены на молоко, сыр и яйца в январе-мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 23,7%, сообщила Государственная служба статистики.
Читайте такжеХлеб в Украине подорожал на 18%
В частности, молоко подорожало на 18,1%, сыр и творог – на 15,4%, яйца – на 61,4%.
Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в мае в годовом выражении - по сравнению с маем 2017 года - составила 11,7%, замедлившись после 13,1% в аналогичном измерении в апреле.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter