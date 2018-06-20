Цены на «молочку» в Украине выросли почти на четверть

Больше всего подорожали яйца - на 61,4%.

Цены на молоко, сыр и яйца в январе-мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 23,7%, сообщила Государственная служба статистики.

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В частности, молоко подорожало на 18,1%, сыр и творог – на 15,4%, яйца – на 61,4%.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в мае в годовом выражении - по сравнению с маем 2017 года - составила 11,7%, замедлившись после 13,1% в аналогичном измерении в апреле.