Госстат подсчитал, на сколько подорожало мясо в Украине

12:34, 20 июня 2018
Агро
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В Украине значительно подорожало мясо / фото УНИАН

Цены на мясо и мясные продукты в январе-мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 26,1%, сообщила Государственная служба статистики.

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Рыба и продукты из нее подорожали на 2,8%.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в мае в годовом выражении - по сравнению с маем 2017 года - составила 11,7%, замедлившись после 13,1% в аналогичном измерении в апреле.

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Теги: #инфляция#цены на мясо