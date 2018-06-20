Госстат подсчитал, на сколько подорожало мясо в Украине
12:34, 20 июня 2018Агро
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Цены на мясо и мясные продукты в январе-мае выросли на 26,1%. Рыба подорожала на 2,8%.
В Украине значительно подорожало мясо / фото УНИАН
Цены на мясо и мясные продукты в январе-мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 26,1%, сообщила Государственная служба статистики.
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Рыба и продукты из нее подорожали на 2,8%.
Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в мае в годовом выражении - по сравнению с маем 2017 года - составила 11,7%, замедлившись после 13,1% в аналогичном измерении в апреле.
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