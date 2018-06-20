Сельхозпродукция в Украине с начала года подорожала на 12%

Продукция растениеводства за отчетный период подорожала на 10,2%, животноводства – на 22,9%.

Средние цены реализации аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями Украины в январе-мае 2018 года выросли на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщила Государственная служба статистики.

Читайте такжеВ Минагропроде назвали условия для увеличения производства и экспорта эко-продуктов в ЕС

Согласно сообщению, продукция растениеводства за отчетный период подорожала по сравнению с январем-маем 2017 года на 10,2%, а животноводства – на 22,9%.

По данным Госстата, в мае по сравнению с апрелем этого года сельхозпродукция стала дешевле на 2,1%. В частности, растениеводческая продукция упала в цене на 1,3%, а животноводческая – подешевела на 5,9%.

Отмечается, что по сравнению с маем 2017 года средние цены в мае этого года выросли на 13,4%. В частности, стоимость продукции растениеводства увеличилась на 12,8%, а животноводства - на 17,2%.

Как сообщал УНИАН, средние цены реализации аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями Украины в 2017 году выросли на 11,5% по сравнению с 2016 годом. При этом продукция растениеводства подорожала на 7,3%, а животноводства – на 30,7%.