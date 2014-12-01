Украинские овощи и фрукты за пять недель подорожали практически на 40%

Плодоовощной индекс за последнюю неделю ноября (с 22го по 28-е ноября) вырос еще на 7,1% - почти на столько же, как и неделей ранее, когда плодоовощная продукция подорожала на 7,2%. Таким образом, тенденция к росту цен сохраняется на рынке уже пять недель, за которые овощи и фрукты подорожали более чем на 38%, сообщает АПК-Информ: овощи & фрукты.

«На предыдущей неделе, после длительного периода стагнации, наконец-то выросла стоимость борщевого набора, - говорит Татьяна Гетьман, руководитель проекта. - Рост цен на овощи борщевого набора составил 16,1% за неделю, но стоит отметить, что цены остаются на катастрофически низком для фермеров уровне. Подобный уровень цен пока что не покрывает затраты даже на выращивание продукции, не говоря уже о ее хранении и доработке, поэтому, чем дольше он сохраняется, тем больше вероятность снижения посевных площадей под традиционными овощами в следующем году».

Читайте такжеУкраина пожаловалась на Россию в ВТО из-за запрета овощей и фруктов

Среди овощей борщевого набора резче всего выросли цены на капусту. Отметим также возобновление роста цен на картофель, который за неделю подорожал на 5,9%. В целом же рост цен в этом сегменте был вызван холодной погодой, которая несколько «расчистила» рынок от продукции низкого качества, давившей на цены ранее.

Тепличные овощи за неделю демонстрировали разнонаправленные тенденции. Огурцы подешевели, а помидоры, преимущественно подорожали, хотя цены на импортную продукцию также незначительно снизились.

Стабильный обменный курс стимулировал стабильность цен на фрукты. При этом, общая стоимость корзины снизилась на 3,4% за счет снижения цен на бананы.