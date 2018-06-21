Украинцам для внутреннего потребления хватит 20% урожая пшеницы – Минагропрод

Минагропрод подтвердил прогноз урожая на уровне 60 миллионов тонн.

Украинцам для удовлетворения пищевых потребностей хватает пятой части выращенной пшеницы, поэтому, учитывая урожаи прошлых лет, в стране будет более чем достаточно зерна.

Читайте такжеУкраинский аграрный экспорт вырос на 49% – Гройсман

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на заместителя министра Виктора Шеремету.

"Хочу снять все опасения наших соотечественников относительно того, что в Украине может быть недобор зерна (из-за засухи, от которой с апреля страдают сельхозземли в некоторых регионах Украины – УНИАН), в частности, пшеницы. Сегодня мы имеем столько зерна, что нам для внутреннего потребления хлеба хватает пятой части, а все остальное зерно мы экспортируем, кормим весь мир. Мы собираем и будем собирать не менее 60 миллионов тонн зерна", - сказал замминистра.

Он добавил, что уже сейчас производители-аграрии прорабатывают вопросы сбыта нового урожая и проведения осенне-полевых работ. Обычно с начала уборочной кампании цены на зерновые на внутреннем рынке падают. Для получения высокого дохода нужно иметь финансовые и материальные ресурсы, чтобы сохранить зерно до оптимальных цен.

Как сообщал УНИАН, Минагропрод прогнозирует урожай зерновых в этом году на уровне 60 миллионов тонн. Урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 7,3% по сравнению с 2016 годом, и составил 61,3 миллиона тонн.

Украинские аграрии с начала 2017-2018 маркетингового года (МГ, июль 2017 – июнь 2018) по состоянию на 20 июня экспортировали 38,6 миллиона тонн зерновых.