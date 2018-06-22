Зерно с аннексированного Крыма вывозят в Сирию - Reuters

Таким образом на полуострове загружают порты, которые опустели после введения западных санкций.

С июля 2017 по май 2018 года из оккупированного РФ Крыма в Сирию поставили не менее 170 тысяч тонн зерна.

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Об этом говорится в расследовании Reuters.

Таким образом на полуострове загружают порты, которые опустели после введения западных санкций.

"Крым за последний год нарастил экспорт зерна в Сирию в рамках договоренностей, которые обеспечивают аннексированому РФ полуострову рынок сбыта для излишков урожая, а президенту Сирии Башару Асаду дают надежный источник поставок пшеницы", - сообщает агентство.

"Поставка зерна из Крыма оказывает поддержку правительству Асада, поскольку собственное производство там пострадало от военных действий. Производство хлеба в Сирии субсидирует государство.

Поставки продовольствия в Сирию не запрещены западными санкциями, но ограничения на банковские операции и замораживание активов не позволяют многим зерновым трейдерам работать с правительством Асада", - говорится в статье.

Reuters напоминает, что Крым также находится под санкциями Запада со времен его аннексии РФ в 2014 году, его доступ на многие экспортные рынки заморожен.

Источники Reuters сообщили, что торговля с сирийскими кораблями и другими судами, внесенными в черный список, позволяет Крыму отгрузить зерно, которое ему больше некуда поставить из-за санкций.

Отмечается, что Крым производит около 1,4 миллиона тонн зерна в год, из которых 1 миллион тонн - это его экспортный потенциал.

Собеседник агентства подчеркнул, что источник финансирования поставок в Сирию непонятен, но это позволило Крыму увеличить загрузку своих черноморских портов после того, как они оказались под санкциями.

"Во второй половине 2017 года Крым экспортировал 428 500 тонн зерна, тогда как за сезон 2016-2017 годов было вывезено 288 тысяч тонн зерна", - говорится в расследовании.

Reuters, ссылаясь на портовые данные и информацию из систем отслеживания кораблей, пишет, что ряд судов доставили зерно из Крыма в сирийский порт Тартус, где у РФ есть военно-морская база.

По данным источников в транспортной отрасли, некоторые другие грузы пошли в Ливан, после чего были перенаправлены в Сирию.

Отмечается, что Ливан стал крупнейшим покупателем зерна из Крыма в июле-декабре 2017 года, получив 175 тысяч тонн, в Сирию за это время экспортировали 75 тысяч тонн.

Агентство добавляет, что Сирия не может заплатить за зерно из Крыма деньгами, поэтому будет рассчитываться оливковым маслом и овощами.

Как сообщал УНИАН, Совет Европейского Союза продлил на год, до 23 июня 2019 года, санкции, предусматривающие запрет европейским компаниям вкладывать инвестиции в оккупированный Россией Крым и импортировать товары из полуострова.