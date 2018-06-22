Гройсман заявил, что не будет «служить латифундистам и карабасам-барабасам» (видео)

Премьер выступил против продажи земли иностранцам и допустил возможность запуска рынка для украинских фермеров.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не намерен «служить латифундистам и карабасам-барабасам» при подготовке земельной реформы, которая позволит покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе Часа правительства в Верховной Раде.

«Я никогда никому не позволю, не будет моей инициативы продажи украинской земли. Я могу допустить единственное - чтобы эту землю имел возможность покупать и продавать украинский фермер, и то в ограниченном количестве, и это должен быть украинец, а не иностранец. Я не буду прислуживать никаким латифундистам и карабасам-барабасам, это принципиальная позиция», - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2017 года в Украине в очередной раз был продлен мораторий на продажу сельхозземель до 2019 года. Мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения действует в Украине с 2001 года.

В меморандуме с Международным валютным фондом указано, что Украина планировала до конца мая 2017 года принять закон, регламентирующий оборот земель сельхозназначения, и с 2018 года (после окончания действия моратория) начать продажу сельхозземель.

Согласно предложенной правительством модели проведения земельной реформы, покупать земли, в случае отмены моратория, смогут исключительно граждане Украины - физические лица, при этом максимальный порог собственности одного гражданина не будет превышать 200 га. Рабочая группа при Минагропроде допускает возможность продажи земельных участков с учетом ряда ограничений небольшим хозяйствам - юридическим лицам.

22 мая Европейский суд по правам человека вынес решение по делу «Зеленчук и Цицюра против Украины», в котором призвал Украину урегулировать рынок земель сельскохозяйственного назначения на государственном уровне.