Регулирование цен на продукты питания никогда не было эффективным - Гройсман

Премьер отметил, что единственным эффективным способом сдерживания цен является насыщение рынка украинской продукцией.

Регулирование цен на продукты питания в Украине никогда не было эффективным и не позволяло остановить потребительскую инфляцию.

Читайте такжеПодешевели продукты питания: НБУ объяснил, благодаря чему замедлился рост цен

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе Часа правительства в Верховной Раде.

«Цены регулировались с 90-х годов. Что, они останавливались? Нет, они всегда росли. О чем это говорит? Регулирование никогда не было эффективным. Эффективным является единственное - наращивание поголовья, насыщение рынка украинской продукцией», - сказал он.

По словам Гройсмана, именно для насыщения рынка украинской продукцией правительство запустило программы финансовой поддержки фермерства.

Как сообщал УНИАН, пилотный проект по отмене государственного регулирования цен на продукты питания работал в Украине с 1 октября 2016 года по 1 января 2017 года. В конце декабря 2016 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что этот эксперимент оказался оправданным и не привел к ускорению инфляции. После этого Кабинет министров с 1 июля 2017 года принял решение об отмене госрегулирования цен на продукты питания.