Цены на персики останутся на уровне прошлогодних - эксперты

В прошлом году цена реализации персиков составила 11 гривень за килограмм.

Цена реализации персиков в этом году останется на уровне прошлого года - 11 гривень за килограмм, сообщила пресс-служба Ассоциации "Укрсадпром" в ответ на запрос корреспондента УНИАН.

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"Учитывая относительную стабильность цены реализации персиков в 2016-2017 годах, ограниченность внутреннего производства и растущую зависимость от зарубежных поставок, трудно сделать конкретный прогноз на 2018 год, однако, скорее всего, серьезного проседания цен относительно 2017 года не произойдет", - говорится в сообщении.

Пресс-служба также отметила, что в прошлом году в результате неблагоприятных погодных условий и негативных ожиданий производители в начале сезона реализовывали продукцию дороже, чем в начале этого сезона, но в результате, цена установилась на уровне 2016 года и составляла 11 гривень/килограмм. В 2018 году, скорее всего, цены установятся на этом же уровне.

Как сообщал УНИАН, эксперты прогнозируют урожай фруктов и ягод в этом сезоне до 400-500 тысяч тонн.