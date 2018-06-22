Нет экспортного спроса: тепличные томаты за неделю подешевели на треть

Томаты отгружают по 15-18 гривень/килограмм.

С начала текущей недели стоимость тепличного томата упала в среднем на треть, сообщила пресс-служба проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты".

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"Уже сегодня комбинатам удается отгружать томаты не дороже чем по 15-18 гривень/килограмм (0,49-0,59 евро/килограмм). Для сравнения: в конце прошлой рабочей недели они вели продажи по ценам от 23 гривень/килограмм (0,75 евро/килограмм)", - говорится в сообщении.

По словам представителей хозяйств, цена упала из-за отсутствия экспортного спроса, тогда как на внутреннем рынке активно предлагается томат из пленочных теплиц, цены на который стартуют от 10 гривень/килограмм (0,33 евро/килограмм).

Также эксперты отмечают, что сегодня томаты реализуются на 18-25% дешевле, чем во второй половине июня 2017 года. Цены на продукцию из летних теплиц в среднем на треть уступают прошлогодним.

Как сообщал УНИАН, украинские аграрии в 2017 году собрали 9,3 миллиона тонн овощных культур с 446,3 тысячи га.