Скандал с "Гавриловскими цыплятами": птичий могильник до сих пор портит воздух под Киевом (видео)

Несмотря на следственные действия и открытое уголовное производство, сейчас ни одного предписания производителю о ликвидации последствий все еще нет.

После громкого скандала вокруг "Гавриловских цыплят", когда в поле нашли гигантский куриный могильник, журналисты решили проверить, изменилась ли ситуация в Гавриловцах, а заодно и проинспектировать другие поселки, где расположены куриные фермы. Всего их в Вышгородском районе несколько десятков и почти в каждом тоже жалуются на загрязненный воздух.

Как сообщает ТСН, полигон в поселке Гавриловка расположен за несколько сот метров до ближайших жилых домов. Две недели назад именно там обнаружили огромный могильник курятины. Местные говорят, что уже неделю здесь проводят следственные действия, но за два дня наблюдений ни одного следователя ТСН не встретила. Не увидели здесь и работников фирмы, но напоследок съемочная группа увидела машину, которая поехала в лес. Там журналисты стали свидетелями того, как вонючую жидкость сливали просто в канаву, но уверяли, что это всего лишь вода.

Именно из этой канавы, куда месяцами сливали помои из курятников, брали пробы во время следственных действий две недели назад, когда задержали владельцев "Агромарса", супруги Сигалов, и его директора Ивана Зозулю. Их арестовали, но отпустили под залог в 250 миллионов гривен. Именно в такую сумму прокуроры оценили ущерб, нанесенный государству. Впоследствии апелляционный суд уменьшил сумму залога до 5 миллионов за каждого из обвиняемых. Холдинг "Агромарс" – это огромное предприятие, территории которого превышают тысячу гектаров. Его мощности расположены не только в Гавриловке, но и в городе Дымер. Местный житель Евгений соглашается провести ТСН к здешнему филиалу "Гавриловских цыплят", чтобы показать, почему и сейчас в Дымерке боятся открыть окна. "Это происходит уже в течение четырех недель", - говорит он.

Читайте такжеВладельцы "Гавриловских цыплят", которых обвиняют в создании птичьего могильника, вышли под залог в 5 миллионов

Масштабы производства и нетрадиционной утилизации можно увидеть на видео, которое сняли активисты с квадрокоптера. Просто у птичников, где выращивают кур – огромные груды птичьих трупов, из которых просто в землю течет вонючая жидкость. У них стаи ворон и аистов, которые растягивают куриные останки по окрестностям. Активисты говорят, что производители говорят о "технологии", которая позволяет так обращаться с куриными остатками – бросать их разлагаться под открытым небом. Охранники фирмы подтверждают, что падаль просто гниет на воздухе. Просто с фермы журналисты попытались дозвониться директору "Агромарса" Ивану Зозуле, но его телефон звонков не принимал. В главном офисе заверили, что из администрации на месте никого нет – все где-то на производстве.

Несмотря на следственные действия и открыто уголовное производство, по состоянию на сегодня ни одного предписания производителю о ликвидации последствий до сих пор нет. А люди, что живут по соседству с производством курятины, продолжают жаловаться на невыносимый запах, который в жару только усиливается.