Минагрополитики запустило электронные земельные аукционы - Мартынюк

Онлайн формат торгов позволит привлечь максимальное количество участников, в том числе из пула постоянных пользователей системы ProZorro, и достичь максимальной платы за землю.

В Украине стартуют электронные земельные торги на платформе ProZorroПродажи. Об этом сообщили на совместном брифинге замминистра агрополитики Максим Мартынюк и замглавы МЭРТ Максим Нефьодов. Первый аукцион в новом формате пройдет осенью.

Сейчас происходит техническая откладки системы ProZorroПродажи под требования Земельного кодекса. Буфер в два месяца также необходим, чтоб завершить процедуру по объявленным ранее аукционам, которые готовились для проведения оффлайн.

По словам Максима Мартынюка, действующий сейчас физический формат аукционов по продаже прав аренды сопряжен с рядом рисков для государства и неудобствами для участников. В регионах нередки случаи срыва торгов, а сама процедура участия остается сложной, сопряжена с рядом бюрократических требований и требует физического присутствия участника на месте проведения аукциона. «Понятно, что это не прибавляет ни эффективности, ни прозрачности процессу. Но с переходом в онлайн формат все эти сложности снимутся», - сказал Максим Мартынюк. Про его оценке, бОльшая часть из 2 млн га государственных земель, которые официально имеют статус свободных, фактически обрабатываются. «Достаточно взглянуть на Google maps – вы не увидите пробелов. На устранение этой проблемы также направлен новый, максимально прозрачный формат передачи земель в аренду», - сказал Мартынюк.

Как подчеркнул Максим Нефьодов, инфраструктура ProZorroПродажи технологически готова обеспечить проведение земельных торгов. Онлайн формат торгов позволит привлечь максимальное количество участников, в том числе из пула постоянных пользователей системы ProZorro, и достичь максимальной платы за землю.

В тоже время уже сейчас Минагропрод фиксируют экстремально-высокие ставки аренды, которые достигаются в ходе земельных торгов. Так, в прошлом году была достигнута ставка в 181 % за участок в Зеньковецком районе Полтавской области, и 231% в Тернопольском районе на Тернопольщине. В 2018 году за участок В Тульчинском районе Винницкой области арендатор в ходе торгов предложил ставку в 880%. «И это уже сейчас, без ProZorro,- сказал Максим Мартынюк, подчеркнув, что снятие территориальных ограничений на участие будет способствовать интенсификации торгов. - Наша задача – перевести 100% земельных аукционов в онлайн».

Кабинет Министров на заседании 20 июня внес изменения в пилотный проект по запуску электронных земельных торгов, разрешив организатору аукционов – Госгеокадастру проводить их на внешних площадках.

По данным Минагропрода, в 2017 году на земельных торгах было реализовано 1,837 тыс. прав аренды на земельные участки общей площадью 42,5 тыс. га. В результате местные бюджеты получили 118, 7 млн грн. Средняя арендная ставка по итогам 2017 года составила 14,73%. За первое полугодие 2018 этот показатель увеличен до 18,75%. За январь-июнь 2018 года поступления в местные бюджеты от продажи прав аренды на землю составили 77,3 млн грн.