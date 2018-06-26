Украина может увеличить импорт гречихи почти в 3 раза

Крупнейшими поставщиками гречихи в Украину стали Россия и Казахстан.

Импорт гречихи в Украину в 2017/18 МГ (МГ, июль 2017 – июнь 2018) может составить 16 тысяч тонн, что в 2,6 раза больше предыдущего года, сообщила пресс-служба проекта "АПК-Информ".

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"В целом, за август-июнь 2017/18 МГ в Украину импортировано в 2,6 раза больше зерна гречихи, чем за весь прошлый сезон. По итогам сезона данный показатель может превысить 16 тысяч тонн", - говорится в сообщении.

По данным аналитиков "АПК-Информ", в период с августа по январь 2017/18 МГ в Украину было ввезено 6,8 тысячи тонн российской зерновой, что в 12 раз превышает аналогичный показатель минувшего сезона, и более 2,6 тысячи тонн казахстанской гречихи, что более чем в 5 раз больше показателя за август-январь прошлого сезона.

Как отмечают аналитики, с учетом того, что в прошлом МГ 65% объемов были поставлены в течение последних 3 месяцев сезона (2,7 тысячи тонн только за май 2017 года), то в настоящее время разница между показателями 2016/17 и 2017/18 МГ сократилась. За истекший период сезона-2017/18 (август-май) Россия нарастила объемы поставок гречихи в Украину в 2,4 раза, а Казахстан – в 4,4 раза. При этом импорт гречихи из стран ЕС в текущем сезоне практически отсутствует.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году украинские аграрии собрали 180 тысяч тонн гречихи при урожайности 9,8 ц/га.