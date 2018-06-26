Поля на юге Украины продолжают страдать от засухи

В Украине за июнь выпало всего 30-50% от месячной нормы осадков.

Южные и юго-восточные области Украины продолжают страдать от сильной засухи, которая началась в апреле.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко.

«За июнь было очень мало дождей, особенно на юге Украины. В основном за июнь выпало всего от 30 до 50% от месячной нормы осадков. Некоторое улучшение есть, но на юге, к сожалению, дождей было недостаточно. Только в некоторых регионах южных областей прошли дожди, например, в Одесской области прошли ливни. На сегодняшний день можно сказать, что засуха у нас никуда не делась на юге и юго-востоке», - сказала она.

Адаменко отметила, что в других регионах Украины ситуация с состоянием сельхозземель улучшилась не только из-за выпавших накануне дождей, но и из-за снижения температуры. Однако в южных областях температура будет оставаться на уровне 30 градусов как минимум до 1 июля.

По ее словам, от сильной засухи сегодня продолжают страдать 25-30% земель сельскохозяйственного назначения.

Как сообщал УНИАН, южные области Украины с апреля страдают от отсутствия осадков, и возможны потери урожая из-за засухи. Несмотря на это, Министерство аграрной политики и продовольствия сохранило прогноз урожая в этом году на уровне 60 млн тонн.