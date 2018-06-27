«Аграрный фонд» перечислил в госбюджет 71 миллион дивидендов

Чистая прибыль предприятия в 2017 году составила 94,8 млн грн.

Государственное предприятие по форвардным закупкам "Аграрный фонд" перечислило в госбюджет 71 млн грн дивидендов по итогам деятельности предприятия за 2017 год, сообщила пресс-служба компании.

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Согласно приказу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, к 1 июля они должны были заплатить государству 75% от полученной за 2017 год чистой прибыли, которая составила 94,8 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году «Аграрный фонд» выплатил дивиденды в размере 50% от чистой прибыли за 2016 в сумме 24,36 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «Аграрный фонд» было создано в 2013 году. В его функциональные обязанности входят форвардные закупки урожая для поддержки украинских сельхозпроизводителей. Кроме деятельности в сфере купли-продажи зерна, предприятие также занимается реализацией продуктов его переработки.