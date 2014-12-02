В Украине могут отменить госмонополию на производство спирта

Министерство финансов Украины предлагает передать государственное предприятие «Укрспирт» из подчинения Министерства аграрной политики и продовольствия Украины в прямое подчинение Кабинету министров и затем вывести производство этилового спирта за границы государственной монополии, говорится в проекте постановления правительства, разработанном Минфином.

По мнению разработчиков проекта постановления, существующая система функционирования госконцерна «Укрспирт» привела к росту производства нелегального спирта и, как следствие, к уменьшению доходов госбюджета.

«Выходом из ситуации должна стать демонополизация сферы производства спирта», - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

В Минфине напомнили, что в 2010 году госконцерн «Укрспирт» был реорганизован в государственное предприятие, объединившее управление 76 спиртовыми заводами. Такая система управления привела к ряду негативных последствий: снижению загрузки спиртзаводов (до 30 млн дал и проектной мощности более 60 млн дал), уменьшению производства спирта (до 18,2 млн дал с 24,8 млн дал), росту цены на спирт в течение 2010-2014 года более чем вдвое – до неконкурентоспособного уровня в 170 грн за 1 дал с 83 грн за 1 дал, сокращению экспорта спирта более чем в 2,5 раза.

Читайте такжеВ ГФС опровергли неправомерные действия сотрудников во время обысков на Укрспирте«При этом была создана ситуация, когда спиртзаводы были вынуждены содержать аппарат ГП «Укрспирт» с бюджетом 45,5 млн грн в год вместо осуществления производственной модернизации и нести солидарную финансовую ответственность за правонарушения или ошибки ГП «Укрспирт», когда размеры штрафов составляли десятки миллионов гривень, - подчеркнули в Минфине. – Только в августе 2014 года Государственная фискальная служба оштрафовала ГП «Укрспирт» более чем на 2,5 млн грн».

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Укрспирт» имеет монопольное право на производство этилового спирта в Украине. Премьер-министр Арсений Яценюк поддерживал идею приватизации «Укрспирта» в рамках проведения грядущей приватизации госимущества. В 2013 году «Укрспирт» увеличил производство спирта на 4,3% по сравнению с 2012 годом – до 18,2 млн дал.