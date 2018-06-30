В Херсонской области сгорели 170 гектаров пшеницы
13:27, 30 июня 2018Агро
59 0
Общая площадь поля составляет 340 гектаров.
На Херсонщине сгорели 170 гектаров пшеницы / фото ternopil.mns.gov.ua
В селе Рубановка Херсонской области сгорело 170 гектаров пшеничного поля.
Об этом сообщает ГСЧС в Херсонской области.
"В Великолепетихском районе возле с. Рубановка ночью 29 июня около 01:50 загорелось пшеничное поле фермерского хозяйства. В результате пожара сгорело 170 гектаров пшеницы", – рассказали в ГУ ГСЧС в области.
Читайте такжеПоля на юге Украины продолжают страдать от засухи
Общая площадь поля составляет 340 гектаров.
Пожар тушили силами местной пожарной охраны Рубановка и фермерского хозяйства. Подразделения ГСЧС к ликвидации пожара не привлекались. Причина пожара на сегодняшний день неизвестна.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter