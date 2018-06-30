В Херсонской области сгорели 170 гектаров пшеницы

Общая площадь поля составляет 340 гектаров.

В селе Рубановка Херсонской области сгорело 170 гектаров пшеничного поля.

Об этом сообщает ГСЧС в Херсонской области.

"В Великолепетихском районе возле с. Рубановка ночью 29 июня около 01:50 загорелось пшеничное поле фермерского хозяйства. В результате пожара сгорело 170 гектаров пшеницы", – рассказали в ГУ ГСЧС в области.

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Общая площадь поля составляет 340 гектаров.

Пожар тушили силами местной пожарной охраны Рубановка и фермерского хозяйства. Подразделения ГСЧС к ликвидации пожара не привлекались. Причина пожара на сегодняшний день неизвестна.