Лукашенко назвал поведение России в торговом споре неприличным
Запретив ряду белорусских предприятий поставлять продовольственные товары на территорию России, Москва повела себя неприлично.
Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.
По его словам, Минск не может запретить транзит европейских продуктов, несмотря на обвинения в реэкспорте, которые предъявляют российские власти.
«Россия повела себя неприлично, пошла на нарушение всех наших договоренностей, которых мы достигли в Таможенном союзе», – заявил Лукашенко на совещании с членами правительства, обвинив кабинет министров в «бесхребетности».
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Белорусский президент также отверг возможность введения запрета транзита продовольственных товаров через территорию Беларуси, отметив, что транзит приносит прибыль экономике Беларуси, а запрет транзита было бы «нарушением всех норм международного права».
В конце ноября 2014 года Россельхознадзор объявил об ужесточении условий транзита растительной продукции из Беларуси в связи с подозрениями в реэкспорте продукции из стран ЕС. Позднее ведомством был введен запрет на ввоз в Россию продукции ряда белорусских мясокомбинатов и птицефабрик. Официальной причиной запрета названо обнаружение бактерий, микроорганизмов, антибиотиков и генома вируса африканской чумы свиней.
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Ранее УНИАН сообщал, что контроль Россией транзита из Беларуси ставит под вопрос смысл существования ТС.