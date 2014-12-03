Лукашенко назвал поведение России в торговом споре неприличным

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

По его словам, Минск не может запретить транзит европейских продуктов, несмотря на обвинения в реэкспорте, которые предъявляют российские власти.

«Россия повела себя неприлично, пошла на нарушение всех наших договоренностей, которых мы достигли в Таможенном союзе», – заявил Лукашенко на совещании с членами правительства, обвинив кабинет министров в «бесхребетности».

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Белорусский президент также отверг возможность введения запрета транзита продовольственных товаров через территорию Беларуси, отметив, что транзит приносит прибыль экономике Беларуси, а запрет транзита было бы «нарушением всех норм международного права».

В конце ноября 2014 года Россельхознадзор объявил об ужесточении условий транзита растительной продукции из Беларуси в связи с подозрениями в реэкспорте продукции из стран ЕС. Позднее ведомством был введен запрет на ввоз в Россию продукции ряда белорусских мясокомбинатов и птицефабрик. Официальной причиной запрета названо обнаружение бактерий, микроорганизмов, антибиотиков и генома вируса африканской чумы свиней.

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Ранее УНИАН сообщал, что контроль Россией транзита из Беларуси ставит под вопрос смысл существования ТС.